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Kuşadası'nda Ülkü Ocakları 15 bin kişiye iftar verdi

Ülkü Ocakları Kuşadası Şubesi tarafından Ramazan ayı boyunca yaklaşık 15 bin kişiye iftar yemeği verildi.


Ülkü Ocakları Ramazan ayı boyunca her gece iftar yemeği verdi. Belediye binasının arkasındaki meydanda düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde her gece bir araya gelen Kuşadalılar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Başarıyla tamamlanan organizasyonun ardından Ramazan ayı boyunca 15 bin kişiye iftar yemeği verildi.


Ülkü Ocakları Kuşadası Şube Başkanı M.Ali Yasan, “ Mübarek bir Ramazan ayını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası Ülkü Ocakları olarak her gece belediye arkasındaki meydanda iftar soframızı kurduk ve Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerimiz devam etti. Emeği geçen katkı koyan herkesten Allah razı olsun. İnşallah tekrarı nasih olur “ dedi.

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