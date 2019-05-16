Kuşadası'nda Ülkü Ocakları'ndan her gece iftar yemeği

Belediye binasının arkasındaki meydanda düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde her gece bir araya gelen Kuşadalılar, dualar eşliğinde oruçlarını açıyor.

Ülkü Ocakları Kuşadası Şube Başkanı M.Ali Yasan, “ Mübarek bir Ramazan ayını daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası Ülkü Ocakları olarak her gece belediye arkasındaki meydanda iftar soframızı kuruyoruz. Ramazan boyunca iftar yemeklerimiz devam edecek. Tüm Kuşadalı hemşerilerimizi iftar soframıza bekliyoruz" dedi.