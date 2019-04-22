Kuşadası'nda 'Uluslararası Dünya Gözünden Türk Mutfağı' yemek yarışması düzenlendi

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Kervansaray'da "Uluslararası Dünya Gözünden Türk Mutfağı" başlıklı bir yemek yarışması düzenlendi. Etnik kökeni farklı milletlerden olup Türkiye'de ikamet eden kadınların yarıştığı organizasyon Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği ve bir çok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Dünya Gözünden Türk Mutfağı" başlıklı yemek yarışmasına Ukrayna, Almanya, Galler, Hollanda, Macaristan, İran, Suriye,Etiyopya ve Rusya etnik kökenli 17 kadın katıldı. Yarışmacıların yaprak sarma, kısır,karnı yarık gibi Türk kültürüne ait yemekler hazırladığı yarışmanın üçüncüsü muahammara yemeği ile yarışan Ukrayna etnik kökenli Olena Burgaç, ikincisi, içli köfte ile yarışan Suriye etnik kökenli Fatima Cheikh Mohamed, birincisi ise beğendili kebap ile yarışan Etiyopya etnik kökenli Zuriash Yırga Kebede oldu. Jüri Üyeleri arasında Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Gül Günel ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyelerinin bulunduğu yarışmada dereceye girenler ödül ve plaketlerini Kervansaray'da düzenlenen bir törenle Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in elinden aldı.

"Uluslararası Dünya Gözünden Türk Mutfağı" yemek yarışmasının ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası turizmini eski günlerine kavuşturmak için çalışmaları hızlandıracaklarını belirterek "Geçmişte turizmin amiral gemisi olarak nitelendirilen Kuşadası, bugün eski cazibesini yitirmiştir. Güçlü bir Kuşadası sözümüzü yerine getirmek için ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan kentimizde sektörü harekete geçirmeye yönelik faaliyetler yürütmeye çalışacağız. Bugün burada düzenlediğimiz organizasyon da bu idealin sonucu olarak ortaya çıkmış bir örnektir. Kuşadası Belediyesi'nin öncelikli hedefi ilçe turizmini eski günlerine kavuşturmak, hakettiği yere getirmektir. Bunu başaracağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

43. Turizm Haftası'nın Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne olduğunu kaydeden Başkan Ömer Günel " İki gündür ülkemizden ve bir Asya ülkesi olan Sri Lanka'dan gelen acı terör haberleri aldık. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden mehmetçiklerimize ve Sri Lankalılara Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi buruk bir havada 43. Turizm Haftası'nı kutladık. Kuşadası, 43. Turizm haftasında teröre inat kardeşlik ve barış dedi. 2 gün boyunca hem kortejimizde hem de bugün Kervansaray'da düzenlenen etkinliklerde teröre inat coşku vardı. Ben bu organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren dostlarımızı kutluyorum" sözlerini kullandı.