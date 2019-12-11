Kusadası'nda 'Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Karikatür' sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Karikatür Karma Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebi ile düzenlenen sergide 12 ülkeden 30 karikatüristin 45 eseri yer alıyor. Türkiye genelinde 12 ilde yer alan sergi eş zamanlı olarak Kuşadası'nda 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Karikatürcüler Derneği iş birliğinde hazırlanan İnsan Hakları ve Adalet Karikatür Karma Sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde açıldı. Ünlü Türk Karikatüristler Gürbüz Doğan Ekşicioğlu ve Kürşat Zaman gibi isimlerin adalet temalı eserlerinin de yer aldığı sergiyi 2 günde yaklaşık 1000 kişi ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle hazırlanan serginin uluslararası alanda ses getiren bir organizasyonun parçası olduğunu belirterek tüm Kuşadalıları İbramaki Sanat Galerisi'ndeki sergiye davet etti.

Türkiye, Rusya, Slovakya, Hırvatistan, Ukrayna, Romanya, Meksika, Özbekistan, Fransa, İspanya, Arjantin ve Çekya'dan 30 sanatçının eserlerinin sergilendiği Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Karikatür Karma Sergisi 15 Aralık tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki sanat Galerisi'nde görülebilecek.