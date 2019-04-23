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Kuşadası'nda uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Kuşadası’nda uyuşturucu imalatı yapılan bir eve polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Kuşadası'nda uyuşturucu imalatı yapılan bir eve polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yaşadıkları evin banyo ve mutfağını imalathaneye çevirip, uyuşturucu üreten 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı yolunda bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evin banyo ve mutfağında özel düzenekler hazırlanarak Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilirken 2 kilo 184 gram esrar, 1 terazi ile ekili halde 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda, evde yakalanan T.Ç. ve E.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Yaşadıkları evde uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğüne götürülen iki şahsın, sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

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