Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonları, 2 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen R.E. (32) isimli şahsın saklandığı ev tespit edildi. Gerekli hazırlıkları yapan narkotik ekipleri, Kuşadası Ege Mahallesi'nde bulunan söz konusu eve baskın yaptı. Baskın sırasında R.E. isimli şüpheli yakalanırken, evin içerisinde Narkotik köpeği "Aşil" eşliğinde yapılan aramada, şüphelinin duvarda asılı bulunan montunun cebinde 22.56 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. R.E. isimli şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında ise 3 ayrı "Uyuşturucu madde ticareti ve İftira" suçlarından arandığı, toplamda 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen R.E. “Uyuşturucu madde ticareti " suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ekipleri, Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kadını durdurdu. Yapılan araştırmada M.Y.B.(24) isimli kadının "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Y.B. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, soruşturma başlatıldı.