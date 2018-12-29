Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aracıyla takibi yapılan Y. A. (34) isimli şüpheli otogar kavşağı civarında durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, diğer polis ekiplerinin önünü kesmesiyle durdurularak, yakalandı. Polisin araç içerisinde yaptığı aramada, 6.95 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgusunu yapılan Y.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.