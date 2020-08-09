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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyounda gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyounda gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin ortaklaşa gerçekleştirdiklerini uyuşturucu operasyonunda Cumhuriyet Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Kimlik sorgulamasında isminin Y.B. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında 12.34 gram kristal tabir edilen metanfetamin utusuturucu madde, 1 Adet Hassas Terazi ve 1350 Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğünde sorgulanan Y.B. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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