Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi yapılan sorgulamanın ardından adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak alınan bilgilere göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde Y.T. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Şafak operasyonu ile birlikte harekete geçen ekipler yaptıkları aramada 48.79 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 10 gram esrar, 98 adet satışı yasak olan sentetik hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan GBT sorgusunda Y.T.'nin 2 adet uyuşturucu madde ticareti yapmak, 2 adet uyuşturucu madde kullanmak, ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları başta olmak üzere 5 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.