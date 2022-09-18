Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler ikameti günlerce izledi. Uyuşturucu madde satıldığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda İ.N. ve B.U., isimli bayan şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada vitrin içine gizlenmiş 21.96 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet fişek ile 2 adet cep telefonu buldu. Evi detaylı şekilde arayan ekipler bahçede bulunan şöminenin içine gizlenmiş halde 80.61 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Bahçenin arka kısmında ise hassas terazi ile çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edildi. B.U., isimli bayan şüpheli mahkemece serbest bırakılırken İ.N., isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.