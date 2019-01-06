Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda polisin iki ayrı eve eş zamanlı baskın yaparak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 355 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen A.G. (45) ve F.S. (38) isimli iki kişi takibe alındı. Çalışmalarını tamamlayan Narkotik ekipleri takip sonucu eş zamanlı olarak iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerinin Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen A.G. ve F.S. isimli şahısların kaldıkları Hacıfeyzullah Mahallesi ile Soğucak Mahallesindeki iki ayrı eve eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 19 parça fişeklenmiş halde toplam da 352 gr esrar maddesi, 4 parça halinde toplam 2.88 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alının iki şüpheli Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorgulandı. Sorgulamanın tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.