Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, başlatılan fiziki takibin ardından söz konusu eve operasyon gerçekleştirdi. Evde bulunan kişilerden T.O.Y. isimli şahsın üzerinden 8 adet fişeklenmiş şekilde toplamda 2.53 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 4 ayrı fişeklenmiş 1.03 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde,1 adet markası bulunmayan hassas terazi bulundu. Operasyonun ardından T.O.Y. ve B.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak, cezaevine konuldu.