Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası'nda KOM ve narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda biri aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri Kadınlar Denizi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu evde bulunan R.Y. ve B.N.K. isimli şüpheliler yakalanırken, evde yapılan aramada 1 Adet 7.65 mm çapında Zigana marka seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 1 Adet 7.65 mm çapında üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 2 Adet bu silahlara ait 7.65 mm çapında şarjör, 11 Adet 7.65 mm çapında MKE yapımı fişek ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, R.Y. isimli şüphelinin ayrıca 2 ayrı dosyadan " Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuyla arandığı tespit edildi.