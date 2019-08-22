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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kusadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri dün gece 01.45 sıralarında içinde iki kişi bulunan şüpheli bir aracı Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Kavşağı'nda durdurdu. Aracın durdurulması sırasında şeffaf bir poşet atıldığı gören ekipleri, yere atılan şeffaf poşet içerisinde 37.33 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde olduğu tespit etti. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri ayrıca araç içerisindeki I.U. ve M.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.


Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadeleri alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, ceza evine konuldu.

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