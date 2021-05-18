Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosikleti durduran ekipler yaptıkları aramalarda benzin deposuna gizlenmiş halde 32.87 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve hassas terazi buldu. Motosiklet sürücüsü F.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Yavansu Mahallesi'nde D.K. isimli kişiden şüphelenen narkotik ekipleri yaptıkları üst aramasında 132 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Her iki şüpheli de yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede D.K. ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.