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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 196 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 196 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel bir otomobili takip altına aldı. Kuşadası Adagöl civarında durdurulan araçta bulunan E.K.(24), H.A.A. (41) ve Ö.K.(26) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada ise net 196 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorgulamalarının ardından, adliyeye sevk edilecek.

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