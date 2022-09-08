Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 farklı mahalledeki adreslere operasyon düzenlerken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi. İkiçeşmelik Mahallesi başta olmak üzere üç mahallede toplam dört ikametgah detaylı şekilde arandı. Yapılan operasyon sonrası 23 gram kubar esrar, 2.54 gram esrar, 3.70 gram plaka esrar, 16.9 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ile birlikte 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., V.T. ve F.T., isimli şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.