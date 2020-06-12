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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirildi.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, biri bayan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri biri bayan 3 kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamalarında isimleri M.A.Ö., V.A., ve E.C. olarak tespit edilen şüphelilerin yapılan üst aramalarında 4 adet sahte 200 Türk Lirası ile 33.25 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan biri bayan 3 şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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