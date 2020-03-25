Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yarım kilodan fazla metamfetamin uyuşturucu ele geçirilirken, biri kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, gerekli önlemleri alarak Bayraklıdede Mahallesi Kuştur mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Biri kadın 4 kişinin bulunduğu araçtaki şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada ise şüphelilerin isimlerinin A. B., N.F., M. S. F. ve S.D. olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmazken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise S.D. isimli kadın şüphelinin el çantasından 9.60 gram, bel çantasından ise iki parça halinde 528 gram olmak üzere toplamda yarım kilodan fazla 537.60 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A. B., N.F., M. S. F. ve S.D. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.