Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, durumundan şüphelenilen N.Y. simli zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 11 adet extasy hap, 3.20 gram kristal madde ve 1.80 gram esrar maddesi ele geçirildi. N.Y. isimli şahıs hakkında ise soruşturma başlatıldı.