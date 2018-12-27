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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada, Türkmen Mahallesi Nilüfer Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen 38 yaşındaki İ.C. gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 54 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.


Aranan 3 kişi yakalandı


Bu arada, Kuşadası polisi tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilk olarak Atatürk Bulvarı Hilton Otel önünde mala zarar vermek suçundan aranan Kazakistan uyruklu R. P. (35) ve Hacıfeyzullah mahallesi Carina hotel önünde 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B B. (48) ile Süleyman Demirel Bulvarı Yatsan Mobilya önünde 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. (55)'yi gözaltına aldı. Yakalanan 3 zanlı ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

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