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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saat: 21:30 sıralarında Türkmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında evde yapılan aramada, 10.50 gram uyuşturucu skunk esrar maddesi ele geçirildi ve evde bulunan S.S.(25) isimli şüpheli gözaltına alındı.

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