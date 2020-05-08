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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 33.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 33.85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirli ekipleri, Ege Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 33.85 gram metamfetamin uyuşturucu madde geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

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