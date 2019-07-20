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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 3 kadın yakalandı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla üç kadın gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla üç kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler S.E. isimli bir kadın şüpheliyi teknik takibe aldı. Uyuşturucu sattığı iddia edilen S.E., içinde iki kadın şüphelinin daha bulunduğu bir otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından Davutlar'da durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltuğun altına zulalanmış şekilde 62 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, araçta bulunan S.E., N.N. ve Ö.K. isimli kadın şüpheliler de gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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