Kuşadası'nda uyuşturucu şebekesi çökertildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt liderinin de yer aldığı 5 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Kuşadası ilçesinde Y. D.(34), M.S.(40), K.Y.(40) ve M.K.(28) isimli şahısların ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramada; 590 gram kristal, 736 gram esrar, 5 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 123 adet mermi ele geçirildi. Örgüt lideri konumundaki M.Ç (34)'yi yakalamak ve suç malzemelerini ele geçirmek amacıyla Kuşadası ilçe merkezinde üç farklı adreste yapılan aramalarda, 12,63 gram Metamfetamin, 20 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bong, 8.800 TL uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.