Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti

Kuşadası'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 22 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.

Kuşadası'nda Kasım ayının son hafta sonu güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, cafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı. Oyun parkları çocuklarla doldu taştı.