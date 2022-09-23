Kuşadası'nda veliler okul çıkış saatinin düzenlenmesini istiyor

Hatip Lisesi'ne nakledildi. Nakledilen okulun öğrencilerinin velileri, yeni okullarda son ders çıkış saatinin 20.45 olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Veliler “Bizim için çok zor “

Öğrenci velileri yaşanan sürecin kendileri için çok zorlayıcı olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım talep etti. 9'uncu sınıf öğrenci velisi Hatice Eler, “Mağduriyetimiz çok büyük. Çocuklarımız hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri gece saat 20.55'de, Perşembe ve Cuma günleri saat 19.55'de dersten çıkıyorlar. Teneffüs saatlerini 10 dakikadan 5 dakikaya indirdikleri için 45 dakika erken alabiliyoruz. Kent merkezinde ikamet etmemize rağmen bizler için çok zor bir süreç yaşanıyor. Köylerden buraya gelen çocuklarımız var. Onlar için daha da zorlaşıyor. Evlerine ulaştıkları saat geç vakit oluyor. bu çocuklar ne zaman ders çalışacak ne zaman dinlenecek“ dedi.

Saatler erkene alınmalı

Çocukların çok geç saatlerde dersten çıktığını ve servis bulamadıklarını belirten 10'uncu sınıf velisi Muhsin Dokur, "Kendimiz getirip götürüyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi. Muhsin Dokur, "Şu an biz veliler ve çocuklarımız çok zor durumdayız. Okul bize uzak olduğu için servis de gelmiyor. Kız çocuğum var gece bu saatte olur mu? Söke'den, Aydın'dan, Davutlar'dan gelen çocuklar var, servis bulamıyorlar, dolmuş bulamıyorlar onlar ne olacak? Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu saatlerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor “dedi.

'Ders çalışmaya vaktim olmuyor'

Okul'dan çıktıktan sonra dolmuşla eve döndüğünü ve bu süre içerisinde velisinin de endişelendiğini belirten Ümit Can Tülü, “Geç saatte çıktığımız için ders çalışmaya vakit bulamıyoruz” Dedi. Teneffüs saatlerinin 10 dakikadan 5 dakikaya indirilmesinin iyi olmadığını dile getiren Tülü, “Tuvalete mi ineceğiz, kantine mi ineceğiz, yemek mi yiyeceğiz, hangisini yapacağız belli değil. Mağduriyetimizin bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi.