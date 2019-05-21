Kuşadası'nda yağmadan aranan zanlı operasyonla yakalandı

Kuşadası'nda 'yağma' suçundan aranan ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan kişilere yönelik çalışma yapan Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekipleri, “Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma” suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli zanlının Soğucak'ta bir villada bulunduğunu tespit etti. Söz konusu villaya yapılan operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Ç. isimli zanlı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.