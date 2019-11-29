Kuşadası'nda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç ters döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde,yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters döndü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde,yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters döndü.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası İlçesinde tütüncüler kavşağı, Gülhan Arın bulvarında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 09 AVB 256 plakalı araç kontrolünü kaybetmesi sonucu ters dönerek devrildi..
Meydana gelen tek taraflı kazada yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı.