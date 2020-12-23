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Kuşadası'nda yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Romanya uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Romanya uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Esranur M. ile Romanya uyruklu Alexandru V. ve Suriye uyruklu Ebrahem A.'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından narkotik dedektör köpeği Aşil ile birlikte Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, satışa hazır hale getirilmiş 22.5 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ile 10 adet de uyuşturucu ecstasy hap, 1 adet hassas terazi 1 adet 9 mm tabanca ve 1 adet kama ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı bugün Kuşadası'nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Romanya uyruklu Alexandru V'yi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklarken, Suriye uyruklu Ebrahem A. ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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