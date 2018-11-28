Kuşadası'nda yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği denetimlerde üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada bir süredir takibi yapılan B.C.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden 1.35 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi alınırken; şahısın evinde yapılan aramada 5.43 gram kristal tabir edilen metamfetamin, 2.25 gram esrar maddesi, 1 adet silah ve silaha ait 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.