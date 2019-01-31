Kuşadası'nda yangın

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişlerinin bulunduğu binada yangın çıktı. Akdoğan'a ait afişin yandığı olayla ilgili iki kişinin gözaltına alınırken, olayın siyasi değil metruk binaya ısınmak amacıyla giren kişilerin ısınma amacıyla yaktığı ateşten çıktığı ileri sürüldü.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan tarafından tanıtım afişi ile giydirilen Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki metruk 3 katlı eski bir otel olan ve kullanılmayan binada yangın çıktı.

Saat 19:00 sıralarında binadan ve pankartlardan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada maddi hasar oluştu, Akdoğan'ın afişi de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri binada bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. İlk belirlemelere göre; Binanın boş olduğu ve kışın sokakta yaşayan kişilerce kullanıldığı ve olayın herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığı ileri sürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin, yangının binaya sığınmak için giren kişilerin ısınma amaçlı yaktıkları ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ileri sürüldü.