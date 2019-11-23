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Kuşadası'nda yangın korkuttu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre,Ege Mahallesi Ergül Sitesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. küçük patlamaların da meydana geldiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Çatıda hasara yol açan yangının zemin katta faaliyet gösteren bir fırının bacasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

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