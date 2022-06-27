İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda yangın önleme toplantısı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Park çevresinde yangın önleme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Park çevresinde yangın önleme toplantısı gerçekleştirildi.



Yaz mevsimin kendini iyice hissettirmesi ve sıcaklık değerlerin artması nedeniyle yangın riski artan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı ve çevresinde yangın önleme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Vali yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında, Doğanbey Milli Park Şefliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Milli Park ve çevresinde orman yangınına karşı gerekli kurumlar alması gereken önlemler konuşularak karara bağlandı.

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