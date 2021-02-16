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Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kusadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kuşadası'nın Selçuk tarafından girişindeki uygulama noktasında bir şüpheli araç kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan S.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Honaz ile araçta yapılan aramalarda ise ön koltukta paspasın üstünde bulunan poşet içerisinde şeker kutusunun içine saklanmış vaziyette toplam yarım kilo kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. S.A. emniyetteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilecek.

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