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Kuşadası'nda yarıyıl tatil atölyeleri başladı

Kuşadası Belediyesi’nin, çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "Yarıyıl Tatil Atölyeleri" başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin, çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "Yarıyıl Tatil Atölyeleri" başladı.


Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen "Yarıyıl Tatil Atölyeleri" Taş Boyama Atölyesi ile başladı. 4-12 yaş arası 200 çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar, özel boyalarla kendilerine verilen taşlar üzerine değişik desenler çizerek keyifli vakit geçirdi.

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