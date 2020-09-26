Kuşadası'nda yaşayan otizmli bireylerin ailelerine uzaktan eğitim desteği

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Avrupa Birliği Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı kapsamında yürütülen “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin korana virüs salgınıyla birlikte gelişen süreçte yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” çalışması tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Kuşadası Otizm Derneği tarafından yürütülen, otizmli bireylerin pandemi sürecinde uğradığı eğitim kaybını, ailelere verilecek uzaktan eğitimler yoluyla gidermeyi hedefleyen çalışma için gereken eğitim modülleri hazırlandı. Ağustos ayında ilk koordinasyon toplantısı yapılan çalışmanın çekimleri ve kurgu süreci tamamlandı. Eğitim modüllerinin çevrimiçi ortama aktarılmasının ardından otizmli bireylerin aileleri bu kayıtlara ulaşabilecek.

Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür

Kuşadası Otizm Derneği tarafından yürütülen çalışma, çevrimiçi ortamda yapılan bir final değerlendirme toplantısıyla tamamlandı. Toplantıda konuşan Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, Avrupa Birliği Sivil Düşün programı kapsamında, Covid-19 sürecinde eğitim alamayan otizmli bireylerin ebeveynlerine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkat çekerek “Bu projenin yaşama geçmesinde destek sunan, bizi bu programla tanıştıran ve çalışmaların yürütülmesinde koordinasyonu sağlayan Kuşadası Belediyesi'ne, sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olduğunu hissettiren Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e, Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu'ya ve müdürlük çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca, öğretmenlerimize, diyetisyenimize ve psikologlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çekimlerimiz çok keyifli geçti. Covid-19 önlemlerinin tam anlamıyla uygulandığı bu süreçte çok güzel hatıralar biriktirdik. Bu çalışmayla beraber otizmli bireylerin aileleri için eşsiz bir dijital arşiv oluşturulmuş oldu. Bu çalışma, gelecekte yürütmek istediğimiz çok daha büyük ölçekli projeler için bir altyapı sağladı. Ben bu birlikteliğin diğer projelerde devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda oluşturduğumuz farkındalık için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu, ise “Böylesine anlamlı ve gelecekteki işlerin temel taşı olarak gördüğümüz bir çalışmayı sizlerle beraber yürütmüş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu çalışmanın gerçekten insanlara dokunan, anne babalara dokunan bir çıktısı olduğundan ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağından şüphem yok. Uzun vadeli ve çok başarılı bir işe imza atıldığına inanıyorum. Kuşadası Otizm Dernek Başkanı İbrahim Durak'ın duyarlılığı sayesinde bundan sonraki yapacağımız çalışmalar için bir altyapı oluşturmuş olduk. İlerleyen dönemde de daha farklı desteklerle güçlendirebileceğimiz faydalı çalışmalar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Emeği geçen herkese Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve Kuşadası Belediyesi adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi konusunda eğitimlerin sağlanmasında gönüllü olarak destek veren eğitmenler de, böyle bir projenin hayata geçmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, daha sonraki çalışmalar ve projelerde seve seve görev almak istediklerini belirttiler.

Eğitim modülleri “Otizmli Çocukların Yasal ve Sosyal Hakları”, “Otizmde Beslenmenin Etkisi”, “Otizmin Belirtileri, Tanı Koyma, Rapor Alma ve Başvuru Süreci”, “Otizmde Müziğin Önemi”, “Otizmde Sporun Önemi”, “Otizm Hakkında Ailelere Genel Bilgilendirme ve Otizmde Ailenin Rolü”, “Otizmli Çocukların İlgi Alanları, Yeteneklerinin Tespiti ve Otizmde Özel Eğitimin Önemi” başlıklı 7 farklı konuyu içeriyor. da üretilen uzaktan eğitim modülünü içeriyor.