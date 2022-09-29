Kuşadası'nda yaşayan yerleşik yabancılardan dijital haritaya tam not

Kuşadası Belediyesi, Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi üyeleriyle ortaklaşa hazırladığı ve kentin ulaşım rotalarını içeren dijital haritayla ilgili Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Yabancılar Meclisi üyelerine bir sunum yaptı. Kuşadası Kent Konseyi binasında düzenlenen toplantıyla projenin ilk ayağını oluşturan ‘Şehir Ulaşım Haritasının' detayları katılımcılarla paylaşıldı. Kentte yaşayan yerleşik yabancıların da yer aldığı sunumda duraklara Türkçe ve İngilizce olarak konacak ve üzerinde duraktan kaç numaralı minibüsün geçtiği yazan totemler de tanıtıldı. İlerleyen dönemde kentteki tarihi rotalar ve müzeler ile düzenlenen etkinliklerin yeri ve saatiyle ilgili bilgilerin de yer alacağı dijital harita Yabancılar Meclisi üyeleriyle yerleşik yabancılardan tam not aldı. Altı dilde hazırlanan QR koda sahip uygulama sayesinde Kuşadası'nda farklı noktalara gitmek isteyenlerin kafasında oluşan soru işaretleri de artık ortadan kalkacak.