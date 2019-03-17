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Kuşadası'nda yaz aylarını aratmayan görüntüler

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda Mart ayında yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Mart ayında yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.


Kuşadası, hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkması ve hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkmasını fırsat bilenler sahil bandına akın etti. Kuşadası merkezi ile dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahillerinde dolaşarak güzel havanın keyfini doyasıya yaşayanlar, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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