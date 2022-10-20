Kuşadası'nda yaz sezonu kruvaziyer bereketi ile devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz sezonu tüm hızı ile devam ediyor. Kış sezonunun gelmesiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşüşe geçerken, Kuşadası plajlarında sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler ekim ayında denize girmeye devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nda kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen plajların dolu olması dikkat çekti. Ekim ayına rağmen hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ilçede vatandaşlar kamp sandalyelerini alıp sahillere akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında vazgeçilmez adresi olan Kuşadası plajlarında özellikle yabancı turistlerin denize girip güneşlendiği görüldü.

Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası, ekim ayında yoğun bir kruvaziyer trafiği yaşıyor. Günde ortalama 3 yolcu gemisinin yanaştığı Kuşadası Limanı'ndan yaklaşık 5 bin turist ilçeye giriş yapıyor. 2022 yılında yaklaşık 600 bin yolcunun giriş yapması bekleniyor.

Rus turistlerin öncelikli tercihi Kuşadası

Rusya'dan ailesiyle kente tatil için gelerek Kuşadası plajlarının tadını çıkaran Angelina Miroshnichenko, kenti çok beğendiğini belirterek, “Buraya eşim ve çocuğumla ilk defa tatil için geldim. Biz Kuşadası'na bayıldık. Sahilleri çok temiz ve huzur veren bir manzarası var. Her şey tam anlamıyla mükemmel” dedi.

Tatil için Kuşadası'nı tercih eden ve ailesiyle denize girip güneşlenen Konstantine Filipova da, Kuşadası'nı çok beğendiğini ifade ederek, “Kuşadası'nın plajları çok temiz ve güzel. Daha önce Kuşadası'na hiç gelmemiştim. Ailem ve ben kenti çok beğendiğimiz için artık her sene gelmeyi planlıyoruz. Tatilimiz çok güzel geçiyor ve hava da güzel olduğu için denize girme şansı yakaladım. Rusya'ya dönünce arkadaşlarımıza Kuşadası'nın tatil için ne kadar harika bir yer olduğunu söyleyeceğim” dedi.