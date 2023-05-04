Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi temizlik çalışmalarına hız verildi

Turizm sezonu başlamadan önce Kuşadası'nın en büyük ve eski mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine sevk edildi.

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir yandan alt ve üst yapıda bakım ve onarımlar yapılırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce de 40 kilometrelik sahil bandı ile park ve bahçelerde alan temizlik çalışmaları yapılıyor. Başlatılan topyekün çalışmalar da bölgede yeşil alanlarda ot biçme, temizlik ve ağaç budama işleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar ayrıca, parklardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları ve spor aletlerinin temizlik ve onarım işleri ile yürüyüş yollarının tamiratları gerçekleştiriliyor.

Tüm cadde, sokak ve sahil kısmında devam edecek çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının talimatını veren Başkan Günel, “Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde 4 yıldır önemli altyapı çalışmalarını tamamladık. 2023 turizm sezonu öncesinde de kentimizin en büyük mahallelerinden olan iki merkezimizdeki çalışmaları seferberlik mantığıyla bitireceğiz” diye konuştu.