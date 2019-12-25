Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yenilenmemiş yol kalmayacak

Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapıyı yenilemek üzere gece gündüz demeden çalışan Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallerinde de yağmur suyu hattı döşemesi ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Kuşadası'nın merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başladığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerinde de eş zamanlı olarak yol yapım çalışmasına başladı. İkiçeşmelik Mahallesi 613 Sokak'ta yol açma çalışması tamamlanırken yağmur suyu hattı döşemesi yapılıyor. Sıcak asfaltlama yapılacak olan bölgede yer alan diğer sokaklarda ise en kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak. Kadınlar Denizi Mahallesi 560 Sokak'ta ise stabilizasyon ve bordür döşeme işlemleri tamamlandı. Sokağa sıcak asfalt dökülecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, havaların izin verdiği ölçüde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Kuşadası'nın yaz sezonuna farklı bir çehre ile girmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Kuşadası'nın kaybedecek vakti yok. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden istifade eden Fen İşleri Müdürlüğümüz farklı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.