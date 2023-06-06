Kuşadası'nda Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı

Kentteki çocukların zamanlarını daha verimli kullanmalarını genç yaşta spor sevgisi kazanmalarını sağlamak amacıyla Kuşadası Belediyespor bünyesinde açılan yaz spor okulları, atletizm, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve taekwondo branşlarında kayıtlar başladı.

Kuşadası Belediyespor okulları ile çocuk ve gençler sporun farklı dalları ile buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde deneyimli eğitmenler eşliğinde gençlere yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarında 12 ay boyunca devam eden ücretsiz kurslar sunan Kuşadası Belediyesi, “Yaz Spor Okulları” için kayıtlara başladı.

Uğur İnan Kapalı Spor salonu, Özertürk Stadyumu ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) bahçesinde gerçekleşecek olan Yaz Spor Okulu'nda eğitimler ise 19 Haziran'dan sonra başlanacak. Ücretsiz kurslar için kayıtlar, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılıyor. 2010-2016 yılı arasında doğan çocukların katılabildiği kurslar yaz sonuna kadar devam edecek.