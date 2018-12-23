Kuşadası'nda “ Yazarlar Buluşuyor “ isimli söyleşi yapıldı

Yazar Ese Katrancı, Nazmiye Yıldırım ve Özgür Büyüktanır'ın konuşmacı olarak katıldığı, moderatörlüğünü ise Mesut Kara'nın yaptığı söyleşide Katrancı, Yıldırım ve Büyüktanır katılımcılara yazdıkları kitaplar hakkında bilgi verdi.

Söyleşinin ilk konuşmacısı Yazar Ese Katrancı ilk kitabı olan Neriya hakkında katılımcılara bilgi vererek bir kitabın baskı sürecinin en az yazım süreci kadar zor olduğunu ifade etti. Yazılarında güncel siyasi olaylara büyük yer verdiğini belirten Katrancı 2 . kitabının baskı aşamasında olduğunu kaydetti.

Katrancı'nın ardından konuşan yazar Nazmiye Yıldırım ise Kuşadası Belediyesi'ne organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür ederek katılımcılara kitabı “9 Yıl 10 Ay Süren Doğum Sancısı” hakkında bilgi, verdi.

Yazar Büyüktanır ise “Bir Asırlık Öykü” isimli ilk kitabını geçtiğimiz aylarda beyincik erimesi (NCL) hastalığından kaybettiği oğlu Aras'ın hastalık sürecine katkı sağlamak için kaleme aldığını belirterek, bugün de kampanyasını oğlu gibi ölümcül hastalıklarla mücadele veren çocuklar için devam ettirdiğini ifade etti.