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Kuşadası'nda yeni hükümet konağı için yer tespiti yapıldı

Kuşadası’nda yapılması planlanan yeni hükümet konağı binası için yer tespitinde bulunuldu.

Kuşadası'nda yapılması planlanan yeni hükümet konağı binası için yer tespitinde bulunuldu.


Bilindiği gibi halen şehir merkezindeki artık yetersiz hale gelen tarihi bir binada hizmet veren Kuşadası Kaymakamlığı'nın yeni hükümet konağına kavuşturulması için çalışma başlatılmıştı. Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bu çalışma kapsamında İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Çelikel Kuşadası'na geldi. Çelikel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve teknik ekiple birlikte Kuşadası'nda bakanlık tarafında yaptırılacak olan hükümet konağının arsa yerini tespit etti ve incelemelerde bulundu.

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