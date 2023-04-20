Kuşadası'nda yeşil alan çalışmaları sürüyor

Son bir yılda kente 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin yeşil alanlarda daha huzurlu ve güvenli vakit geçirebilmeleri için gerekli önlemleri almayı da ihmal etmiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, sıklıkla ziyaret edilen 12 parkı, 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları aracılığıyla güvenli hale getirdi. İlk etapta pilot olarak belirlenen Bülent Ecevit Parkı, Pako Köpek Eğitim Parkı, Fuat Akkuş Parkı, Mehmet Alkışlı Parkı ve Yakup Ziya Tan Parkı'na güvenlik kamera sistemi kuran ekipler, son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serası, Kütüphane, Tarık Akan, Uydukent, Kardeş Şehir, Zehra Kosova ve Spor Parkı'na güvenlik kameraları yerleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kentteki parklar daha güvenli bir hal alacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından yakın zamanda kente kazandırılan Tarık Akan Parkı'nda vakit geçiren Mehmet Nuri Gül, “Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları takdir ediyorum. Benim iki tane küçük yeğenim var. Sık sık parka gelip oyun oynuyorlar. Sürekli aklımız onlarda kalıyordu. Kameraların takılması ile artık içimiz daha rahat olacak. Çocuklar güvenle vakit geçirebilecekler. Kuşadası Belediyesi'ne hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.