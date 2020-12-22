İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kuşadası polisi yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan toplam 545 litre sahte içkiye el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde Kuşadası genelinde sahte ve alkol satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, Kuadası'na bağlı Kadıkalesi Mahallesi'nde sahte içki imal edildiği yönünde bilgi alınan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan A.B. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, 300 litre el yapımı şarap, 240 litre el yapımı kırmızı şarap ve 5.50 litre el yapımı rakı olmak üzere toplam 545.50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. KOM ekipleri sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.