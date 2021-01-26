Kuşadası'nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Ziyarette aileye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilerek bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri yeni yılda da devam ediyor. 2020 yılında yeni çocuk sahibi olan 208 aileyi ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, 2021 yılının ilk bebeklerini ziyaret etmeye başladı. 1 Ocak'tan bu yana yaşama Kuşadası'nda gözlerini açan 25 bebeğe “hoş geldin” diyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin 2021 yılında ziyaret ettiği ilk bebekler, Davutlar Mahallesi'nde yaşayan Cemile ve Tahir Göl çiftinin Irmak ve Toprak isimlerini verdiği ikiz bebekler oldu. Başkan Ömer Günel adına tebrik edilen aileye, içerisinde yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının bulunduğu özel bebek çantaları hediye edildi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda dünyaya gelen her bebeğin umutlarını ve çalışma azimlerini arttırdığına dikkat çekerek “Her bebek yaşama olan sevgimizi, bağlılığımızı çoğaltan büyük bir sevinçtir. Sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Yeni çocuk sahibi olan hemşehrilerimizin sevincini 2021 yılında da paylaşmaya devam edeceğiz. Dünyaya Kuşadası'nda gelen her bebekle birlikte sorumluluğumuzun daha da arttığını hiç unutmadan, o bebeklerimiz daha güzel bir kentte büyüsünler diye çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.