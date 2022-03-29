Kuşadası'nda yol bakım seferberliği

İlgili kurumlarca alt yapıları yenilenen noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Kentin farklı alanlarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de turizm sezonu öncesi ağırlık verdi. İlgili kurumlarca elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz hatlarının yenilendiği bölgelerde meydana gelen hasar ve bozulmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gideriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük çalışma programlarının dışında Güvercin Masa çağrı merkezi, Kuşadası Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ile 0552 460 40 40 numaralı WhatsApp hattına gelen talepleri de dikkate alıyor. Bu doğrultuda son olarak Türkmen Mahallesi Denizel Sokak ile Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Elektrik ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan asfaltı tamir eden ekipler, kilit parke taşlarının yerine yenilerini döşedi.