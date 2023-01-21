Kuşadası'nda yol çalışmaları devam ediyor

Eski Kuşadası ve Cumhuriyet mahallelerinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarına ağırlık veren ekipler, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara da anında müdahale etti.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefi ile çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eski Kuşadası olarak bilinen Hacıfeyzullah, Dağ ve Camiatik mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi'nde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını sürdürürken kentin dört bir yanında yağmura karşı önlem almaya da devam ediyor. Farklı mahallelerde ızgara, kanal ve baca temizliği ve imalatı yapan ekipler, yol tamiratlarına da devam ediyor. Belirlenen programın yanı sıra Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda çalışan ekipler geçtiğimiz hafta Acil Müdahale ekipleri ile birlikte 80 noktada çalışma yürüttü. Tütüncüler Kavşağı'nda gerçekleştirilen yol genişletme ve altyapı çalışmaları ile Cumhuriyet ve Eski Kuşadası'nda devam eden üst yapı çalışmalarına ağırlık veren ekipler, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.